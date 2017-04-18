У Львові чоловіка вдарили ножем у спину

У Львові чоловіка вдарили ножем у спину

12:02 18.04.2017
У Львові чоловіка вдарили ножем у спину

Подія сталась під час розпивання спиртного, пояснити причини свого вчинку зловмисник не зміг.

У Залізничний відділ поліції вночі надійшло повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків по вулиці Олесницького у Львові був поранений чоловік.

Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено, що власник квартири, 46-річний львів’янин, під час розпивання спиртних напоїв, поранив ножем у спину свого гостя – 35-річного мешканця Львова. Пояснити причину такого вчинку зловмисник не зміг.

З діагнозом «проникаюче поранення, колото-різана рана правої вертебральної ділянки» поранений був госпіталізований.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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