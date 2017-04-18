У селі на Вінниччині автомобіль збив жінку на переході

Близько 15 години по Немирівському шосе у селі Писарівка під колеса автомобіля «Джелі» потрапила жінка-пішохід. В результаті аварії потерпіла госпіталізована до хірургічного відділення міської лікарні.

Попередньо встановлено, що жінка, перетинала проїжджу частину по пішохідному переході зліва направо відносно руху автомобіля.

Внаслідок автопригоди пішохід отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до міської клінічної лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області