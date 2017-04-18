На Донеччині під час ДТП загинули двоє та поранені троє людей

На Донеччині під час ДТП загинули двоє та поранені троє людей

21:30 18.04.2017
На Донеччині під час ДТП загинули двоє та поранені троє людей

О 20:39 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на трасі Н-20 Слов’янськ - Маріуполь між м. Селидове та м. Українськ.

На місце виклику негайно були спрямовані рятувальники 13-го Державного пожежно-рятувального загону.

Прибувши до місця події, бійці ДСНС з’ясували, що в результаті зіткнення двох легкових автомобілів, ВАЗ 21099  та ВАЗ 2101, загинуло двоє та постраждало троє людей. Постраждалих, двох чоловік та жінку, було госпіталізовано представниками швидкої медичної допомоги до Центральної  міської лікарні м. Селидове з травмами різних ступенів тяжкості.

Рятувальники деблокували загиблого пасажира автомобіля  ВАЗ 2101 з автівки та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Від Головного управління залучалось 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Щодо блокування російських банків в Україні
12.04.2017
Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Примусове виселення ромів із Києва - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.