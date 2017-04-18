На Донеччині під час ДТП загинули двоє та поранені троє людей

О 20:39 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на трасі Н-20 Слов’янськ - Маріуполь між м. Селидове та м. Українськ.

На місце виклику негайно були спрямовані рятувальники 13-го Державного пожежно-рятувального загону.

Прибувши до місця події, бійці ДСНС з’ясували, що в результаті зіткнення двох легкових автомобілів, ВАЗ 21099 та ВАЗ 2101, загинуло двоє та постраждало троє людей. Постраждалих, двох чоловік та жінку, було госпіталізовано представниками швидкої медичної допомоги до Центральної міської лікарні м. Селидове з травмами різних ступенів тяжкості.

Рятувальники деблокували загиблого пасажира автомобіля ВАЗ 2101 з автівки та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Від Головного управління залучалось 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області