У Києві рятувальники деблокували двох постраждалих у ДТП

Напередодні, о 19:11, до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги по Новообухівському шосе, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілей марки «Mitsubishi», «Chevrolet» та автобусу марки «Еталон».

Внаслідок ДТП водіїв автомобілів марки «Mitsubishi» та «Chevrolet» було затиснуто в салонах між панеллю приладів та сидінням. На місце події було направлено відділення рятувальників загону технічної служби та 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у м. Києві, які деблокували потерпілих із понівечених автомобів за допомогою гідравлічного інструменту.

Водіїв автомобів марки марки «Mitsubishi» та «Chevrolet» було госпіталізовано бригадою швидкої медичної допомоги до лікарні.

Також, рятувальники потужним струменем води від автоцистерни змили з проїжджої частини пальне, тим самим попередивши можливе загоряння автомобілів.

Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.

Детально з наслідками аварії ви зможете ознайомитися у відео-сюжеті, том слідкуйте за нашими подальшими повідомленнями

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві