Тіло жінки було знайдено в одному з колекторів у Києві

18 квітня о 01:04 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що по вул. Милославська, 23, на відкритій території в колекторі знаходиться тіло жінки.

На місце події прибули рятувальники 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою рятівної мотузки бійці дістали тіло жінки 1977 року та передали правоохоронним органам.

Причинами загибелі займаються правоохоронні органи.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві