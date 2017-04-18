Тіло жінки було знайдено в одному з колекторів у Києві

Тіло жінки було знайдено в одному з колекторів у Києві

12:20 18.04.2017
Тіло жінки було знайдено в одному з колекторів у Києві

18 квітня о 01:04 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що по вул. Милославська, 23, на відкритій території в колекторі знаходиться тіло жінки.

На місце події прибули рятувальники 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою рятівної мотузки бійці дістали тіло жінки 1977 року та передали правоохоронним органам.

Причинами загибелі займаються правоохоронні органи.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві

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