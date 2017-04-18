На Луганщині судитимуть шахрая, який дурив літніх людей

Встановлено, що раніше судимий мешканець Старобільська за попередньою змовою із особою, яка перебуває на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області, з серпня 2016 року по лютий 2017 року вчинив шахрайські дії на території Луганської області.

Так, зловмисник, знаходячись на тимчасово непідконтрольній території Луганської області, повідомляв телефонним зв’язком мешканцям області, що їхні родичі нібито потрапили в дорожньо-транспортну пригоду та для вирішення питання про їх непритягнення до відповідальності необхідно передати певні грошові кошти.

В подальшому мешканець Старобільська за вказівкою спільника в нічний час приїжджав до місця мешкання жертв, де отримував від останніх грошові кошти. Потерпілими від шахрайських дій були переважно літні люди.

Таким чином зловмисник заволодів грошовими коштами на загальну суму понад 190 тисяч гривень.

Наразі шахрай перебуває під вартою та обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні прокуратурою Луганської області направлено до суду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області