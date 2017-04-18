Матір, через недогляд якої травмувалась дитина, засуджено на Донеччині

Краматорський міський суд оголосив вирок 26-річній місцевій мешканці, яка обвинувачувалась у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 166 КК України, тобто у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що призвело до тяжких наслідків.

У ході судових слухань встановлено, що 18 травня 2016 року мати-одиначка, яка виховує 4 малолітніх дітей, залишила їх самих вдома майже на добу, в результаті чого хлопчик 2013 р.н. схватився за електричну плитку та обпік руку.

Побачивши опіки дитини, жінка впродовж трьох тижнів не зверталась за медичною допомогою. Як наслідок, некроз та гнійне запалення опікових ран призвели до ампутації п’яти пальців правої кінцівки малюка та порушення її рухової функції.

У суді горе-мати своєї провини в інкримінованому злочині не визнала, проте державне обвинувачення, яке підтримувала Краматорська місцева прокуратура, довело, що саме злочинне недбальство матері та її байдужість до здоров’я власної дитини довели малюка до каліцтва.

За вироком суду, жінка отримала покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки.

Слід зазначити, що через відсутність належної турботи матері за рідними дітьми родина з 2012 року перебуває на обліку в Службі у справах дітей Краматорської міської ради. Наразі діти засудженої перебувають у соціальних закладах, а сама вона вагітна п’ятою дитиною.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області