На Хмельниччині родичі забули маленьку дитину на транспортній зупинці

Патрульні допомогли дитині знайти своїх родичів.

Учора вранці патрульні отримали звернення від небайдужого громадянина, який повідомив, що виявив загублену дитину, віком приблизно 4-5 років на зупинці "Катіон" в сторону міста Тернополя.

Поліціянти опитали можливих очевидців та встановили, що дитину забули родичі. Його матір, дідусь та бабуся з іншими дітьми нещодавно здійснили посадку в рейсовий автобус Хмельницький — Львів.

Чергова частина Управління патрульної поліції у місті Хмельницькому передала інформацію на пост поліції у селі Війтівці, щоб зупинили даний автобус.

Тим часом патрульні з дитиною поїхали наздоганяти автобус.

Хлопчика 2013 року народження передали його дідусеві, який їхав разом з іншими шістьма внуками.

В цей час матір та бабуся дитини вийшли за декілька зупинок раніше, щоб повернутись за сином.

За матеріалами патрульної поліції Хмельницького

