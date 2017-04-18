На Хмельниччині родичі забули маленьку дитину на транспортній зупинці
На Хмельниччині родичі забули маленьку дитину на транспортній зупинці
Патрульні допомогли дитині знайти своїх родичів.
Учора вранці патрульні отримали звернення від небайдужого громадянина, який повідомив, що виявив загублену дитину, віком приблизно 4-5 років на зупинці "Катіон" в сторону міста Тернополя.
Поліціянти опитали можливих очевидців та встановили, що дитину забули родичі. Його матір, дідусь та бабуся з іншими дітьми нещодавно здійснили посадку в рейсовий автобус Хмельницький — Львів.
Чергова частина Управління патрульної поліції у місті Хмельницькому передала інформацію на пост поліції у селі Війтівці, щоб зупинили даний автобус.
Тим часом патрульні з дитиною поїхали наздоганяти автобус.
Хлопчика 2013 року народження передали його дідусеві, який їхав разом з іншими шістьма внуками.
В цей час матір та бабуся дитини вийшли за декілька зупинок раніше, щоб повернутись за сином.
За матеріалами патрульної поліції Хмельницького