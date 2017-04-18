У Львові при загадкових обставинах загинув іноземець

У Львові при загадкових обставинах загинув іноземець

19:00 18.04.2017
У Львові при загадкових обставинах загинув іноземець

У Шевченківський відділ поліції о 17:10 надійшло повідомлення про те, що біля багатоквартирного будинку на вулиці Петра Панча виявлено тіло чоловіка.

Як встановили правоохоронці, загиблим є 36-річний іноземець, який минулого року приїхав до Львова у справах бізнесу. Смерть чоловіка настала внаслідок падіння з п’ятого поверху, де знаходиться квартира, яку він орендував.

Тіло померлого скероване на судово-медичну експертизу. За попередньою версією, іноземець вчинив самогубство.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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