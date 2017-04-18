На Кіровоградщині серійну шахрайку засуджено до реального терміну

Прокуратура Кіровоградської області у суді апеляційної інстанції домоглась справедливого покарання для шахрайки, яка виманювала у людей похилого віку кошти під виглядом співробітника ПАТ «Кіровоградгаз».Мова йде про 15 злочинних епізодів.

Діяла жінка за наступною схемою. Представлялась потерпілим співробітником ПАТ «Кіровоградгаз» та під різними надуманими підставами (ремонт газового обладнання чи отримання платної довідки щодо отримання соціальної допомоги на користування газом) виманювала у довірливих пенсіонерів грошові кошти від 500 до 5000 тис грн.

Загальна сума отриманих таким чином коштів становить понад 32 тис грн.Вироком суду першої інстанції жінку засуджено до умовного терміну покарання. Не погоджуючись з вказаним рішенням суду прокуратура звернулась до апеляційної інстанції з вимогою призначити жінці покарання у виді 3 років реального позбавлення волі.

В обґрунтуванні своїх вимог прокурор наголошував, що обвинувачена раніше вже притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів (31 епізод шахрайства щодо осіб похилого віку).

Апеляційний суд підтримав позицію прокуратури. Жінку визнано винною за ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді 3 років реального позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровоградської області