Під час пожежі на Житомирщині необачний чоловік згорів разом із будинком

18 квітня о 01:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в приватному житловому будинку в селі Оліївка Житомирського району. Інформація надійшла від сусідів, які, почувши тріскіт, вийшли на вулицю та побачили, що горить житловий будинок.

За вказаною адресою було спрямовано два відділення рятувальників 11-ої та 1-ої державних пожежно-рятувальних частин. Вони встановили, що горить покрівля одноповерхового будинку на площі 100 кв. метрів. Під час ліквідації пожежі в одній із кімнат будинку рятувальники виявили тіло власника, 1952 року народження.

Бійці ДСНС пожежу локалізували о 02:30, ліквідували о 06:20. На місце події працювало 10 чоловік особового складу та два пожежних автомобілі. Попередня причина виникнення загоряння – необережність під час паління.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області