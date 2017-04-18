На Харківщині у річці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті

На Харківщині у річці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті

13:24 18.04.2017
На Харківщині у річці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті

Інформація про подію надійшла до чергової частини Харківського відділу поліції.

У річці Уди між селами Бабаї та Жихор виявлено тіло невідомого чоловіка віком близько 40 років. До його ніг був прив'язаний фрагмент шлакоблоку.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вживаються заходи щодо встановлення особи чоловіка та обставин події.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Щодо блокування російських банків в Україні
12.04.2017
Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.