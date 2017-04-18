На Харківщині у річці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті

Інформація про подію надійшла до чергової частини Харківського відділу поліції.

У річці Уди між селами Бабаї та Жихор виявлено тіло невідомого чоловіка віком близько 40 років. До його ніг був прив'язаний фрагмент шлакоблоку.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вживаються заходи щодо встановлення особи чоловіка та обставин події.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області