На Закарпатті жінка забила чоловіка на смерть

На Закарпатті жінка забила чоловіка на смерть

13:44 18.04.2017
На Закарпатті жінка забила чоловіка на смерть

До поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря районної лікарні про те, що до них поступив пацієнт з тяжкими ранами голови, які призвели до смерті.

Працівники поліції встановили, що того ж дня кількома годинами раніше цей 39-річний чоловік перебував у гостях в своєї 53-річної знайомої в селі Вишка Великоберезнянського району. Між ними виникла суперечка, яка переросла у бійку.

Жінка взяла метрову палицю та кілька разів вдарила опонента по голові. Чоловік пішов з подвір’я нападниці та сів під деревом всього за двадцять п’ять метрів від місця, де отримав тілесні ушкодження. Там потерпілого знайшов його 18-річний син та зателефонував медикам. Житель села Вишка від отриманих травм помер у реанімаційному відділенні районної лікарні.

Працівники поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого. Жінку, яка завдала смертельні удари, затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Зараз на розгляді в суді перебуває клопотання про обрання міри запобіжного заходу щодо підозрюваної.

Слідство тримає.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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