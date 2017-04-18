У Львові на молодика серед білого дня напали злодії з газовим балончиком

У Львові на молодика серед білого дня напали злодії з газовим балончиком

16:40 18.04.2017
У Львові на молодика серед білого дня напали злодії з газовим балончиком

У Залізничний відділ поліції із заявою звернувся 26-річний мешканець одного з сіл Городоцького району.

Чоловік повідомив, що близько 13:30 в районі «П’ятого парку» у Львові на нього напали невідомі чоловіки. Зловмисники бризнули йому в обличчя з газового балончика та заволоділи гаманцем, у якому було триста гривень, мобільним телефоном «Нокія», банківською карткою та документами, після чого втекли.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетні двоє братів віком 22 та 19 років – мешканці Закарпатської області, старший з яких причетний до розбійного нападу у Житомиріській області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області 

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