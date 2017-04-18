Поліція Львівщини розшукує можливих свідків смертельної ДТП

Правоохоронці встановили, що до скоєння ДТП може бути причетний автомобіль «Вольво».

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 17 квітня близько 3.50 на автодорозі Київ – Чоп.

Невідомий водій невстановленого автомобіля, рухаючись в напрямку міста Київ, здійснив наїзд на пішохода, 26-річного жителя одного з сіл Бродівського району, та зник з місця події.

Внаслідок отриманих травм пішохід помер на місці.

Правоохоронці встановили, що до скоєння ДТП може бути причетний автомобіль «Вольво». Встановлюється особа водія та місцезнаходження транспортного засобу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Поліцейські просять зголоситися свідків автопригоди! Якщо вам відомі обставини ДТП, або можете допомогти встановити особу водія та місцезнаходження транспортного засобу, звертайтесь у найближчий відділ поліції, або телефонуйте на оперативний номер 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області