Пасажир автомобіля загинув під час ДТП на Волині

Пасажир автомобіля загинув під час ДТП на Волині

19:30 18.04.2017
Пасажир автомобіля загинув під час ДТП на Волині

На вулиці Комсомольській у селі Дарівка Ковельського району легковик «ВАЗ-2101» злетів із дороги та перекинувся. За кермом автомобіля перебував 24-річний мешканець селища Голоби. Водій не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок автопригоди пасажир легковика, 23-річний житель селища Голоби, від отриманих травм помер у машині швидкої медичної допомоги.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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