На Чернігівщині засуджено чиновника, який вкрав гроші з ремонту школи

Варвинський районний суд Чернігівської області виніс обвинувальний вирок керівнику відділу райдержадміністрації, який привласнив 400 тисяч гривень бюджетних коштів, виділених на реконструкцію школи.

Кримінальне провадження було відкрито за матеріалами Служби безпеки України.

Ремонт у місцевому навчальному закладі проводився київською комерційною установою, що виграла тендер та отримала понад два мільйони гривень з державного бюджету. Керівник відділу РДА та начальник державного будівельного підприємства домовилися з підрядником про завищення обсягів та вартості робіт. Внаслідок цього кошторис ремонту штучно зріс на майже чотириста тисяч гривень.

Суд визнав керівника одного з відділів місцевої РДА винним за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Зловмиснику призначено покарання у вигляді п’яти років ув’язнення.

Інших двох фігурантів кримінального провадження притягнуто до відповідальності за стаття 366 та 358 ККУ. Одного з них засуджено до двох років позбавлення волі з іспитовим терміном, іншому призначено штраф.

За матеріалами прес-центру СБУ

Варвинський районний суд Чернігівської області виніс обвинувальний вирок керівнику відділу райдержадміністрації, який привласнив 400 тисяч гривень бюджетних коштів, виділених на реконструкцію школи.

Кримінальне провадження було відкрито за матеріалами Служби безпеки України.

Ремонт у місцевому навчальному закладі проводився київською комерційною установою, що виграла тендер та отримала понад два мільйони гривень з державного бюджету. Керівник відділу РДА та начальник державного будівельного підприємства домовилися з підрядником про завищення обсягів та вартості робіт. Внаслідок цього кошторис ремонту штучно зріс на майже чотириста тисяч гривень.

Суд визнав керівника одного з відділів місцевої РДА винним за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Зловмиснику призначено покарання у вигляді п’яти років ув’язнення.

Інших двох фігурантів кримінального провадження притягнуто до відповідальності за стаття 366 та 358 ККУ. Одного з них засуджено до двох років позбавлення волі з іспитовим терміном, іншому призначено штраф.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3180#sthash.AcPbBHA5.dpuf