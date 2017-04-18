На Херсонщині затримали злочинця, який ледь не вбив людину лопатою

До чергової частини Каховського відділу поліції надійшло повідомлення, що до лікарні доставили 27-річного чоловіка. У нього діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку, рублену рану голови.

Поліцейські з’ясували, що швидку викликав перехожий. Громадянин побачив, що на вулиці лежить чоловік з травмами голови та подзвонив до лікарні. Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що того дня потерпілий прийшов до будинку своєї знайомої та почав кликати її. Через деякий час до нього вийшов сусід жінки та попросив його голосно не кричати. Між чоловіками виник конфлікт. Сусід взяв лопату та декілька разів вдарив 27-річного чоловіка держаком по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий знепритомнів.

Як розповів заступник начальника Каховського відділу поліції Валерій Пєстрєцов, 42-річному зловмиснику оголошено про підозру. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження» (карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років).

Потерпілий на даний час знаходиться у лікарні. Стан його здоров’я тяжкий.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області