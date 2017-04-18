У Кропивницькому буян ножицями порізав чоловіка та жінку

Під час гостин 28-річний зловмисник наніс тяжкі тілесні ушкодження господарям будинку. Потерпілих госпіталізовано до лікарні. Особі, причетній до вчинення кримінального правопорушення, загрожує до 15 років позбавлення волі.

Повідомлення про сварку між родичами надійшло до Кропивницького відділу поліції від 33-річної місцевої жительки близько 1-ї години ночі. На місце події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група.

За свідченнями сестри потерпілого, її брат часто конфліктував із дружиною. Увечері, під час застілля між подружжям знову сталася сварка. Знайомий господаря будинку, який саме був у гостях разом із своєю дружиною, зробив чоловіку зауваження.

Далі з’ясування стосунків продовжилося вже на подвір’ї будинку. 28-річний гість схопив ножиці та наніс ними подружжю кілька ударів в область грудної клітини. Після скоєного зловмисник втік із місця пригоди.

Родичка потерпілих відразу ж викликала поліцію та швидку. Господарів домоволодіння, 33-річну місцеву жительку та її 28-річного чоловіка, було доправлено до лікарні.

«Менш ніж за добу поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці події працівники поліції вилучили речовий доказ злочину – предмет, схожий на ножиці, вимащений кров’ю, - повідомив начальник Кропивницького відділу поліції Дмитро Авдієнко. – У даний час вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання стосовно нього міри запобіжного заходу. Раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та угон».

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області