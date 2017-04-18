На Київщині "продавці" гаджету під загрозою зброї пограбували покупця

У місті Українка, що на Обухівщині, компанія «підприємливих» молодчиків розмістила оголошення в Інтернеті про продаж гаджета, вартістю 15 тисяч гривень.

Після чого, озброївшись пістолетом, заманили покупця у темний під’їзд, де його побили і відібрали гроші.



Встановлено, що оголошення про продаж мобільного телефону 20-річний житель столиці прочитав на одному з сайтів в Інтернеті. Вирушаючи до міста Українка за покупкою дорогого гаджета, киянин взяв з собою тільки частину грошей.

У домовлений час один з компанії зустрів свого потенційного покупця біля багатоквартирного будинку в Українці і завів у темний під’їзд. Там двоє інших накинулись на хлопця. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, били його по голові та вимагали гроші. Коли бідолаха перестав пручатися, вони викрали у нього з кишені 500 гривень і втекли у невідомому напрямку.

Група реагування патрульної поліції Обухівського відділу поліції, яка одразу прибула на повідомлення, доправила потерпілого до лікарні, де йому медики надали невідкладну допомогу.

Під час проведення низки першопочаткових оперативних заходів поліцейські затримали нападників. Ними виявилися жителі села Веремья, що на Обухівщині. Молодчики 20-ти та 24-річного віку, один з яких вже був судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Вони зізнались у скоєному. Виявляється, нападники сподівались, що покупець приїде за телефоном з усією зазначено сумою в оголошенні.

У зловмисників працівники поліції вилучили стартовий пістолет. А викрадені гроші молодики витратили, розрахувавшись за таксі.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області