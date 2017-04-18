На трасі Київ-Чоп престижна іномарка вбила необачну жінку

На трасі Київ-Чоп престижна іномарка вбила необачну жінку

15:00 18.04.2017
На трасі Київ-Чоп престижна іномарка вбила необачну жінку

Фатальна пригода мала місце на 137 км автодороги Київ – Чоп. Усі обставини встановлюються у рамках розпочатого досудового розслідування.

Напередодні, близько 22 години, поблизу с. Світина водій автомобіля «БМВ», 30-річний киянин, рухаючись у напрямку столиці, здійснив наїзд на пішохода, 24-річну житомирянку, яка перетинала проїзну частину поза межами пішохідного переходу.

Внаслідок ДТП пішохід отримала тілесні ушкодження, які виявилися несумісними з життям.

Жінка померла на місці пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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