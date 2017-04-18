На трасі Київ-Чоп престижна іномарка вбила необачну жінку
На трасі Київ-Чоп престижна іномарка вбила необачну жінку
Фатальна пригода мала місце на 137 км автодороги Київ – Чоп. Усі обставини встановлюються у рамках розпочатого досудового розслідування.
Напередодні, близько 22 години, поблизу с. Світина водій автомобіля «БМВ», 30-річний киянин, рухаючись у напрямку столиці, здійснив наїзд на пішохода, 24-річну житомирянку, яка перетинала проїзну частину поза межами пішохідного переходу.
Внаслідок ДТП пішохід отримала тілесні ушкодження, які виявилися несумісними з життям.
Жінка померла на місці пригоди.
За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області