На трасі Київ-Чоп престижна іномарка вбила необачну жінку

Фатальна пригода мала місце на 137 км автодороги Київ – Чоп. Усі обставини встановлюються у рамках розпочатого досудового розслідування.

Напередодні, близько 22 години, поблизу с. Світина водій автомобіля «БМВ», 30-річний киянин, рухаючись у напрямку столиці, здійснив наїзд на пішохода, 24-річну житомирянку, яка перетинала проїзну частину поза межами пішохідного переходу.

Внаслідок ДТП пішохід отримала тілесні ушкодження, які виявилися несумісними з життям.

Жінка померла на місці пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області