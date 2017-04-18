В Ужгороді спритник придбав реальний квиток у цирк за сувенірні гроші

В Ужгороді спритник придбав реальний квиток у цирк за сувенірні гроші

15:20 18.04.2017
В Ужгороді спритник придбав реальний квиток у цирк за сувенірні гроші

В поліцію Ужгорода звернулася із заявою жителька міста, яка продає квитки до цирку в одному з супермаркетів міста. Один із покупців розрахувався за придбаний квиток 500-гривневою купюрою, яка, як з’ясувала опісля жінка, була сувенірною.

За скоєння даного злочину  працівники кримінальної поліції міста затримали 43-річного жителя обласного центру. Цей чоловік раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки й наркотики.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ст.190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Речовий доказ вилучено, перевіряється причетність фігуранта справи до скоєння аналогічних злочинів у місті.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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