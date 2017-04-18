На Хмельниччині чоловік у гніві підпалив будинок колишньої дружини

На Хмельниччині чоловік у гніві підпалив будинок колишньої дружини

15:40 18.04.2017
На Хмельниччині чоловік у гніві підпалив будинок колишньої дружини

Подія сталася в Хмельницькому районі. На момент займання 32-річна жінка спала в будинку разом із двома малолітніми дітьми.

 

Будинок загорівся серед ночі, коли 32-річна господиня спала вдома з двома дітьми, старшому з яких 7 років, а молодшому всього 11 місяців. Жінка крізь сон почула тріск на горищі, побачила дим і одразу викликала пожежників. На щастя, займання вчасно загасили, так що ніхто не постраждав. Вогонь пошкодив тільки дах будинку.

Правоохоронці, які виїхали на місце, з’ясували, що до підпалу причетний колишній чоловік потерпілої. Вони вже певний час не жили разом, і чоловікові це не давало спокою. Як виявилось, він періодично телефонував жінці і навіть погрожував їй. А того вечора, щоб помститися колишній, він підпалив сіно на горищі. Не зупинило зловмисника навіть те, що в будинку спали малолітні діти.

Тепер 33-річному чоловікові доведеться відповідати перед законом за ч. 1 ст. 129 «Погроза вбивством» та ч. 2 ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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