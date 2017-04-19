На Харківщині поліція затримала рецидивіста, який обікрав ферму

На Харківщині поліція затримала рецидивіста, який обікрав ферму

04:00 19.04.2017
На Харківщині поліція затримала рецидивіста, який обікрав ферму

Правоохоронці оперативно викрили та затримали 41-річного жителя селища Солоницівка. Зловмисник завдав збитків одному з підприємств на суму близько 1400 гривень.

Про зникнення майна з території ферми повідомив 42-річний працівник, що проживає в Харкові. Чоловік розповів, що хтось вночі викрав металеву ємність для годування худоби.

Отримавши повідомлення про злочин, дільничний офіцер поліції, працівники групи реагування патрульної поліції та слідчий відразу прибули на місце події. Правоохоронці з’ясували, що майно викрав раніше судимий місцевий житель, який колись працював на фермі. Викрадене зловмисник продав знайомому. Поліцейські знайшли та вилучили речові докази.

Слідчим Дергачівського відділу поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3-х років.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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