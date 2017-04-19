В Одеській області СБУ затримала на хабарі слідчого поліції
В Одеській області СБУ затримала на хабарі слідчого поліції
Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції затримали на хабарі слідчого одного з райвідділів поліції Одеської області.
Правоохоронці встановили, що старший лейтенант вимагав п’ятсот доларів США з місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за крадіжку.
Оперативники спецслужби затримали слідчого у службовому кабінеті під час отримання всієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
За матеріалами прес-центру СБУ