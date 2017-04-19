В Одеській області СБУ затримала на хабарі слідчого поліції

В Одеській області СБУ затримала на хабарі слідчого поліції

02:00 19.04.2017
В Одеській області СБУ затримала на хабарі слідчого поліції

Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції затримали на хабарі слідчого одного з райвідділів поліції Одеської області.

Правоохоронці встановили, що старший лейтенант вимагав п’ятсот доларів США з місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за крадіжку.

Оперативники спецслужби затримали слідчого у службовому кабінеті під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Щодо блокування російських банків в Україні
12.04.2017
Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Примусове виселення ромів із Києва - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.