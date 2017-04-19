На Дніпропетровщині під часж пожежі загинули двоє людей

О 23:09 на пункт зв'язку Царичанського районного сектору ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у приватному житловому будинку у селищі Новопідкряж, по вулиці Горького.

За вказаною адресою було направлено черговий караул 24-ої державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що осередок пожежі знаходиться всередині житлового будинку, горять стіни, перекриття та речі домашнього вжитку, які знаходилися в будинку.

Пожежу рятувальниками локалізовано о 23:40 та ліквідовано о 02:30.

Вогнем знищено стіни, перекриття житлового будинку на загальній площі 48 кв. м., речі домашнього вжитку, двері, вікна.

Після ліквідації пожежі виявлено двох загиблих осіб, які знаходилися в будинку, а саме – жінка, 1965 року народження, та чоловік, 1970 року народження.

До ліквідації пожежі було залучено 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 4 чоловіки особового складу.

Причина пожежі та обставини події встановлюються правоохоронними органами.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області