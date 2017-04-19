У Києві ліквідовано потужний конвертаційний центр, - прокуратура

Київською місцевою прокуратурою №2 спільно із співробітниками оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, в ході проведення заходів у межах кримінального провадження України розпочатого за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, ліквідовано діяльність «конвертаційного центру», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «Сбер банк ».

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за вказаний період із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав понад 90 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету складають понад 15 млн гривень.

У результаті проведених обшуків вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, чекові книжки, первинна/бухгалтерська документація «транзитних» та «фіктивних» підприємств, чорновізаписи, електронні носії інформації, скайп-переписка та вайбер-переписка з «клієнтами», що містить інформацію з заявками на проведення «конвертаційних» операцій, 11 печаток та штампів «фіктивних» підприємств.

На даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва