Під час пожежі на Львівщині чоловік отруївся продуктами горіння

О 22:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській будівлі в с. Нестаничі Радехівського району.

На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив господарську будівлю.

Внаслідок пожежі отруївся продуктами горіння чоловік, 1985 року народження. Потерпілий госпіталізований в Радехівську центральну районну лікарню.

Вогнеборці запобігли подальшому поширенню вогню й врятували від згорання 2 сусідні будівлі.

Рятувальники о 23:11 локалізували горіння, й о 23:36 - ліквідували. Вогнем знищено господарську будівлю.

До ліквідації пожежі залучили рятувальників 21 ДПРЧ м. Радехів та місцевої пожежної команди с. Вузлове.

Причина виникнення займання встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області