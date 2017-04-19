Під час пожежі на Львівщині чоловік отруївся продуктами горіння

Під час пожежі на Львівщині чоловік отруївся продуктами горіння

00:04 19.04.2017
Під час пожежі на Львівщині чоловік отруївся продуктами горіння

О 22:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській будівлі в с. Нестаничі Радехівського району.

На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив господарську будівлю.

Внаслідок пожежі отруївся продуктами горіння чоловік, 1985 року народження. Потерпілий  госпіталізований в Радехівську центральну районну лікарню.

Вогнеборці запобігли подальшому поширенню вогню й врятували від згорання 2 сусідні будівлі.

Рятувальники о 23:11 локалізували горіння, й о 23:36 - ліквідували. Вогнем знищено господарську будівлю.

До ліквідації пожежі залучили рятувальників  21 ДПРЧ м. Радехів та місцевої пожежної команди с. Вузлове.

Причина виникнення займання встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

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