Під час пожежі на Львівщині чоловік отруївся продуктами горіння
Під час пожежі на Львівщині чоловік отруївся продуктами горіння
О 22:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській будівлі в с. Нестаничі Радехівського району.
На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив господарську будівлю.
Внаслідок пожежі отруївся продуктами горіння чоловік, 1985 року народження. Потерпілий госпіталізований в Радехівську центральну районну лікарню.
Вогнеборці запобігли подальшому поширенню вогню й врятували від згорання 2 сусідні будівлі.
Рятувальники о 23:11 локалізували горіння, й о 23:36 - ліквідували. Вогнем знищено господарську будівлю.
До ліквідації пожежі залучили рятувальників 21 ДПРЧ м. Радехів та місцевої пожежної команди с. Вузлове.
Причина виникнення займання встановлюється.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області