На Львівщині п’яний мотоцикліст врізався в автомобіль

На Львівщині п’яний мотоцикліст врізався в автомобіль

06:02 19.04.2017
На Львівщині п’яний мотоцикліст врізався в автомобіль

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 01:45 у селі Волиця, Сокальського району.

Як встановили правоохоронці, водій мотоцикла «Мустанг», 21-річний житель одного з сіл Сокальського району в’їхав у задню частину автомобіля «ВАЗ-2105», який рухався у попутному напрямку,

Внаслідок автопригоди мотоцикліста госпіталізовано в нейрохірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, алкогольне сп’яніння».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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