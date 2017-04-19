У Києві СБУ затримала слідчого поліції на чималому хабарі

Слідчого одного з районних управлінь поліції Києва затримали на хабарі у сто тисяч гривень співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції. Слідчий вимагав гроші від громадянина однієї з країн Закавказзя за непритягнення до кримінальної відповідальності через крадіжку та повернення йому речового доказу – автомобіля.

Правоохоронці затримали зловмисника біля приміщення райвідділу під час отримання ним усієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем роботи хабарника. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру.

За матеріалами прес-центру СБУ