На Дніпропетровщині вбивця вирішив здатися та сам прийшов до поліції

На Дніпропетровщині вбивця вирішив здатися та сам прийшов до поліції

08:00 19.04.2017
На Дніпропетровщині вбивця вирішив здатися та сам прийшов до поліції

Тіло вбитого чоловіка з вогнепальним пораненням було виявлено біля паркану поблизу водонапірної башти на вул. Мечникова м. Першотравенська.

Прибувши на місце події, поліцейські встановили особу загиблого - ним виявився 35-річний місцевий мешканець.

Під час проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили, що вночі 22-річний чоловік разом зі своїм товаришем приїхали до гаражного кооперативу, щоб поставити автівку у гараж, який належить їхньому знайомому. Підійшовши до воріт, чоловіки почули всередині сторонні звуки. З урахуванням того, що замок на дверях не було ушкоджено, вони припустили, що зловмисник проник до гаражу, пошкодивши дах.

Тим часом із отвору в даху гаража  почав вилазити крадій. Зрозумівши, що його помітили, він спробував втекти. Побачивши це, 22-річний чоловік здійснив постріл в бік втікача, який став смертельним.

Після виявлення тіла загиблого, правоохоронці розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, направлений на затримання зловмисника, але згодом він сам прийшов до прокуратури разом зі своїм адвокатом. Стрілка затримано в порядку статті 208 КПК України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство).

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Щодо блокування російських банків в Україні
12.04.2017
Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Примусове виселення ромів із Києва - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.