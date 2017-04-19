На Запоріжжі жінку зґвалтували, коли вона поверталась додому з цвинтаря

До Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення від жінки про те, що у її знайомої біля села Матвіївка конфлікт з невідомим.

На місце події був скерований наряд патрульної поліції та група реагування поліції Вільнянського відділення поліції.

Поліцейські на місці скоєння кримінального правопорушення затримали молодика та доставили 30-річного раніше засудженого мешканця Запорізького району до відділення поліції. На даний час вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.

Після ретельного опитування потерпілої та свідків полії було з’ясовано перебіг події. Днями, близько 14 години, 55-річна жінка прямувала з цвинтаря в селі Матвіївка у напрямку вулиці Скворцова міста Запоріжжя на зупинку громадського транспорту. По дорозі вона зустріла невідомого хлопця, який був напідпитку. Зловмисник, погрожуючи фізичною розправою, вступив з нею у статевий зв’язок проти її волі.

На даний час затриманий перевіряється на причетність до скоєння аналогічних кримінальних правопорушень на території Запорізької області

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області