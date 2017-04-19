У Запоріжжі затримали безробітного, який зарізав знайомого

До Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що поблизу одного із будинків по вулиці Говорухи виявлено труп чоловіка з ознаками насильницької смерті.

На місце події терміново прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що причиною смерті стало ножове поранення в область серця. З’ясували й особу загиблого – ніде не працюючого мешканця вулиці Чумаченка, 1992 року народження.

У ході першочергових слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного у скоєнні умисного вбивства – не працюючого 29-річного місцевого мешканця.

За попередньою інформацією, злочин було скоєно під час розпиття спиртних напоїв, у ході раптово виниклої сварки. Підозрюваному не сподобалося, як з ним розмовляє товариш по чарці. Не довго думаючи, він схопився за ножа й завдав фатального удару.

Зловмисника затримано згідно ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області