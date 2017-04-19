У Первомайську у ДТП постраждали один з водіїв та його маленький син

У Первомайську у ДТП постраждали один з водіїв та його маленький син

09:22 19.04.2017
У Первомайську у ДТП постраждали один з водіїв та його маленький син

До Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від про те, що минулих вихідних, близько 17:00 год., в районі перехрестя вулиць Вознесенська та Київська у м.Первомайськ, сталась дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів: «Toyota RAV-4» та «ВАЗ-2105».

Внаслідок автоаварії 32-річний водій автомобіля «ВАЗ» та його 2-річний син отримали тілесні ушкодження. Постраждалих було доставлено до медичного закладу, де лікарі надали їм першу невідкладну допомогу.

Встановлюються обставини скоєння дорожньо-транспортної пригоди, призначено проведення відповідних експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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