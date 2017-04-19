Можливих свідків смертельної ДТП розшукує миколаївська поліція

Близько 21:10 год. 16 квітня до поліції надійшло повідомлення про скоєння біля будинку №3 по вул. Бузника в Заводському районі м. Миколаєва дорожньо-транспортної події.

Попередньо встановлено, що 24-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «Daewoo Lanos», не обрав безпечної швидкості, скоїв бокове контактування з автомобілем таксі, який був припарований біля будинку по пр. Центральному, після чого, не впоравшись з керуванням, зіткнувся із деревом. Водій загинув на місці події.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Встановлюються обставини скоєння дорожньо-транспортної події, призначено проведення експертиз.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють інформацією про обставини даної дорожньо-транспортної пригоди, звертатись за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська,12, або за телефоном (0512)49-89-63 (Слідче управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області).

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області