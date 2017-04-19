На Луганщині чоловіка засудили за контрабанду сильнодіючих ліків

На Луганщині чоловіка засудили за контрабанду сильнодіючих ліків

10:00 19.04.2017
На Луганщині чоловіка засудили за контрабанду сильнодіючих ліків

Встановлено, що мешканець міста Щастя Луганської області в електронному режимі через комп’ютерну мережу Інтернет підшукав необхідні сильнодіючі лікарські засоби (метандієнон та нандролан деканоат) та за допомогою власної електронної пошти здійснив їх замовлення з Китаю.

Чоловік оформив подальшу доставку до міста Сєвєродонецька сильнодіючих лікарських засобів, обіг яких заборонено законом. Вказане міжнародне відправлення доставлено з приховуванням від митного контролю, шляхом надання митному органу неправдивих даних щодо вмісту зазначеного відправлення.

Контрабандист повністю визнав свою вину у вчиненому злочині. Вироком суду останнього визнано винним та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з випробуванням.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

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