На Донеччині судитимуть посадовців шахти, через яких загинули гірники

Димитровським відділом Красноармійської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох посадових осіб відокремленого підрозділу «Шахта Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля» за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).

Установлено, що начальник дільниці ремонтно-відновлювальних робіт, гірничий майстер цієї ж дільниці та гірник з ремонту гірничих виробок – ланковий дільниці, допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, у березні 2016 року було видано наряд шахтарям з ремонту гірничих виробок. Гірничий майстер разом з ланковим оглянули робоче місце та дали вказівку підлеглим працівникам на виконання робіт. Під час роботи обірвався та впав правий бік конструкції робочого полка з фрагментами породи, при цьому був травмований гірник, який від отриманих травм помер у лікарні.

Таким чином посадові особи не проконтролювали та не забезпечили дотримання вимог правил безпеки та технології робіт підлеглими працівниками, що призвело до загибелі гірника.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області