На Дніпропетровщині двох нелюдів засуджено за звіряче вбивство

Вироком Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська двох чоловіків визнано винними у скоєнні умисного вбивства товариша (ч.2 ст.115 КК України).

Один з них – 32-річний раніше судимий за грабежі уродженець Донецької області. Був звільнений від відбування покарання на підставі Закону України «Про амністію в 2014 році», проте на шлях виправлення не став та вже через декілька місяців скоїв особливо тяжкий злочин.

Так, подія сталася у вересні 2014 року в житловому будинку у місті Дніпрі. Троє друзів розпивали алкогольні напої. Раптово між ними виникла сварка, в результаті якої двоє з них нанесли приятелю не менше 30 ударів металевим стільцем по голові та тулубу.

В результаті одержаних травм потерпілий помер.

Суд призначив одному з чоловіків покарання у вигляді 11 років позбавлення волі, а його спільнику – 10 років за ґратами.

Із вказаним рішенням суду колишній в’язень не погодився та вимагав більш м’якого покарання. Проте, Апеляційний суд Дніпропетровської області, заслухавши доводи обвинувачення, яке підтримувалось прокуратурою області, апеляційну скаргу підсудного залишив без задоволення.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області