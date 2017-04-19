На Запоріжжі батька та сина судитимуть за навмисне вбивство

Процесуальним керівником Більмацького відділу Бердянської місцевої прокуратури затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно двох мешканців Розівського району області, які на початку січня поточного року вбили свого літнього сусіда та заволоділи його грошима.

Так, 40-річний чоловік та його 17-річний син, діючи за попередньою змовою між собою, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, озброївшись кухонними ножами, здійснили напад на свого сусіда-пенсіонера у його домоволодінні, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, від яких чоловік помер. Після цього зловмисники заволоділи грошовими коштами останнього.

Обвинувальний акт відносно вказаних осіб за ч. 4 ст. 187, п.п. 6,12 ч.2 ст. 115 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя, під час якого вчинене умисне вбивство з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб) направлено до суду. Батько відповідатиме ще й за ч.2 ст.304 КК України за втягнення неповнолітнього сина в злочинну діяльність.

Обидва зловмисника перебувають під вартою, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області