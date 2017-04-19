У Києві судитимуть матір, яка навмисно отруїла власне немовля

Київською місцевою прокуратурою №3 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 42-річної місцевої мешканки, яка вбила свою 9-місячну дитину, нагодувавши її алкогольною сумішшю.

Як вже повідомлялось, наприкінці травня 2016 року, перебуваючи у своїй квартирі, жінка приготувала для доньки суміш для готування, у яку додала приблизно від 130 до 200 мл .горілки (або аналогічного за «міцністю» напою) та нагодувала нею дитину.

За годину після вживання цієї суміші дівчинка померла.

Горе-матері інкримінують умисне вбивство власної дитини, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п.2 ч.2 ст.115 КК України.

За вчинене жінці загрожує від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва