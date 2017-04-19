На Волині суд обрав запобіжний захід винуватцю смертельної ДТП

На Волині суд обрав запобіжний захід винуватцю смертельної ДТП

20:00 19.04.2017
На Волині суд обрав запобіжний захід винуватцю смертельної ДТП

Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження про порушення 24-річним мешканцем села Ворона Ковельського району правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Після опівночі 17 квітня 2017 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння й не маючи посвідчення водія відповідної категорії на право керування транспортним засобом, чоловік рухався автомобілем марки «ВАЗ-2101» автодорогою сполученням «Голоби – Новий Мосир» в напрямку села Новий Мосир та в селі Дарівка не впорався з керуванням, виїхав на праве узбіччя і допустив перекидання автівки.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 23-річний пасажир його автомобіля отримав травми, від яких помер у кареті швидкої допомоги.

Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області

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