Двох мешканців Волині судитимуть за напади на поліцейських

Двох мешканців Волині судитимуть за напади на поліцейських

21:00 19.04.2017
Двох мешканців Волині судитимуть за напади на поліцейських

Луцька місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти у двох кримінальних провадженнях про умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень працівникам Управління патрульної поліції у Луцьку у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 345 КК України).

Так, за вчинення такого злочину судитимуть 44-річного мешканця села Олександрівка Рожищенського району, котрий 8 серпня 2016 року під час конфлікту з патрульними, які  вимагали у нього надати документи на авто та посвідчення водія задля винесення постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення Правил дорожнього руху, поблизу приміщення візового центру в обласному центрі Волині наніс удар рукою інспектору патрульної поліції.

Постане перед судом і 25-річний лучанин, який 25 березня 2017 року, перебуваючи в стані сп’яніння, влучив шматком бруківки у ногу одному патрульному та завдав удар рукою в обличчя іншому. Поліцейські прибули на виклик матері зловмисника, котра повідомила, що син кидається на неї з ножем.

Обидва обвинувачених щиро розкаялися у вчиненому та активно сприяли розкриттю злочинів. Міру покарання їм обере суд.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області

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