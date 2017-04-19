У Кривому Розі під час пожежі загинула пенсіонерка та отруївся чоловік

О 19:07 на «101» надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному житловому будинку по вулиці Глаголєва. За вказаною адресою було направлено відділення 12 державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області на двох пожежних автомобілях — автоцистерні та автодрабині.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в однокімнатній квартирі на першому поверсі чьотирьохповерхового житлового будинку і, в складі ланки газодимозахисної служби, приступили до її ліквідації. Локалізувати полум’я вогнеборцям вдалося о 19:30, а повністю загасити його — о 19:40. Вогонь пошкодив домашнє майно в кімнаті на площі 20 м2.

На місці пожежі було виявлено тіло господарки квартири, громадянки 1941 року народження. Тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу для встановлення достовірної причини смерті. Крім того, внаслідок пожежі отруївся продуктами горіння мешканець однієї з квартир на третьому поверсі, котрий самостійно звернувся за медичною допомогою, після чого працівники швидкої медичної допомоги госпіталізували потерпілого в реанімаційне відділення Криворізької міської лікарні № 16.

Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Всього на гасіння пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу 12 державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області