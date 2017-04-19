На Херсонщині пожежа у приватному будинку вбила його власницю

19 квітня на номер Служби порятунку «101» м. Херсон надійшло повідомлення про пожежу, що сталась у приватному будинку у селі Токарівка Білозерського району.

На місце події був направлений черговий караул 10-ї ДПРЧ по охороні Дніпровського району м. Херсон. Через пізнє виявлення та повідомлення про пожежу на момент прибуття рятувальників, які здолали відстань у 37 км, у будинку вже рухнула покрівля.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили в одній з кімнат загиблу господиню 1978 року народження. Пожежа локалізована о 3:55, ліквідована о 7:15. Площа пожежі склала 80 кв.м.

Причина надзвичайної події встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Херсонській області