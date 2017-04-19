Підозрюваного у викраденні дітей затримала поліція Закарпаття

Співробітники Виноградівського відділення поліції розшукали чоловіка, який переховувався від слідства, як тільки той повернувся на територію Закарпаття.

Співробітники поліції встановили місцезнаходження чоловіка, який підозрюється у незаконному позбавленні волі або викрадені неповнолітніх (ч.2 ст. 146 ККУ). Чоловік переховувався від слідства за межами Закарпаття. Як тільки виноградівець повернувся в область, працівники поліції оперативно розшукали його.

Житель Виноградова підозрюється в позбавленні волі та нанесенні легких тілесних ушкоджень. Він спіймав у себе на городі неповнолітніх та зачинив їх у машині для профілактичної бесіди більш як на 20 хвилин, тим самим обмежив волю підлітків. Більше того, чоловік вдарив одного із них, судово-медична експертиза встановила, що юнаку було нанесено легкі тілесні ушкодження (ч.1 ст. 125 ККУ).

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області