На Закарпатті багатотонна фура на смерть збила пішохода

Співробітники Свалявського відділення поліції встановлюють всі обставини автомобільної аварії на трасі «Київ-Чоп», де автомобіль «MAN» смертельно травмував пішохода.Вчора ввечері на службу «102» надійшло повідомлення від жителя Мукачева про те, що на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Сусково Свалявського району він збив пішохода.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що на 756 кілометрі автошляху міжнародного значення в напрямку міста Львів водій «MAN» смертельно травмував 50-річного мешканця смт. Чинадієво. Потерпілий помер на місці.

У водія взято аналіз на виявлення алкоголю в крові, він підтвердив, що чоловік був тверезий.

Автомобіль доставлено на майданчик тимчасового тримання.

Водій розповів працівникам поліції, що їхав зі швидкістю не більше 60 км. на годину, через жвавий рух транспорту та дощ вчасно не помітив пішохода.

Поліція вбачає ознаки кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 286 ККУ, тобто порушення правил дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області