Підозрюваного в особливо жорстокому подвійному вбивстві судитимуть на Одещині

Прокуратура Одещини підтримуватиме державне обвинувачення у суді стосовно громадянина РФ, підозрюваного в умисному вбивстві двох людей з особливою жорстокістю та з корисливих мотивів.

Прокуратура області скерувала обвинувальний акт щодо вказаного чоловіка до Суворовського районного суду для розгляду по суті.Нагадаємо, у жовтні 2016 року підозрюваний прийшов до знайомої, яка проживала по вул. Марсельська в Одесі, з метою пограбування.

Чоловік взяв кухонний ніж та наніс господині та її доньці численні поранення. Одній із жертв спричинено понад 50 ушкоджень.

Після чого він викрав з квартири всі цінності, зокрема, комп’ютерну техніку, ювелірні вироби та гроші, спричинивши збитки на загальну суму майже 260 тис грн.

Досудове розслідування кримінальному провадженні за п. 1, 4, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України здійснювали слідчі ГУ НП в Одеській області.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області