Засуджені злодії, які вимагали гроші під загрозою зґвалтування та вбивства

Московський районний суд м. Харкова визнав винними трьох харків'ян у грабежі та вимаганні (ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 189 КК України).

За інформацією керівника місцевої прокуратури №4 Володимира Купріянова, двох зловмисників засуджено до 4 років і 1 місяця позбавлення волі, третього - до 4 років за гратами.

Нагадаємо, раніше неодноразово судимі за тяжкі корисливі злочини безробітні харків'яни 32-х, 35-ти та 38-ми років, вигадали схему заробітку.

На початку 2016 року один зі зловмисників зателефонував знайомому, який займався будівельними роботами, та запросив його до себе додому ніби для огляду приміщення, де необхідно зробити ремонт.

Майстер приїхав на об'єкт разом зі своїм напарником. В оселі їх зустріли троє зловмисників.

Чоловіки відлупцювали ремонтників, зв'язали їм руки та відібрали цінні речі. Загрожуючи вбити одного з будівельників та згвалтувати його співмешканку, почали вимагати 150 тис. грн.

Бранець зателефонував родичам та попросив терміново перерахувати на його банк івську картку гроші.

Дочекавшись, коли на рахунок надійшли кошти, двоє зловмисників разом з власником картки пішли до банку.

У відділенні банку жертві вдалося привернути до себе увагу та попросити про допомогу. Співробітники фінустанови викликали поліцію.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області