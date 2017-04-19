На Закарпатті за стрілянину з пораненим затримані двоє чоловіків

У поліцію Іршави звернувся із заявою 34-річний житель села Кам’янське. Заявник повідомив про те, що в їх селі на вулиці стався конфлікт, що завершився бійкою та стріляниною.

Як розповів заявник, він перебував ввечері зі своїм товаришем на вулиці біля свого будинку, коли до них під’їхав автомобіль, з якого вийшли два з виду знайомі молоді чоловіки. Нічого не пояснюючи, вони розпочали бійку, а наостанок один із хуліганів ще й здійснив у їх бік близько шести пострілів з невідомої зброї. Після цього всі учасники конфлікту сіли в машину і втекли.

Одного з потерпілих доставили в лікарню, де з його голови медики вилучили металеву кульку.

Особи обох нападників поліція встановила, це жителі Кам’янського віком 33 і 29 років. Їх затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України і поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Мотиви своєї поведінки затримані наразі не пояснюють.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Зброю, яку застосували підозрювані, розшукують. Мотиви скоєння даного злочину повинно встановити слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області