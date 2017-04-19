Поліція Закарпаття затримала ревнивця, який вдарив ножем суперника

Співробітники поліції затримали жителя Великого Березного, який через ревнощі вдарив знайомого ножем у живіт.

До поліції надійшло повідомлення від медиків районної лікарні про те, що до них доставлено 22-річного чоловіка з пораненням у живіт. Слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий отримав тілесні ушкодження під час відпочинку в урочищі Дамба на березі річки Уж в райцентрі. Його на грунті ревнощів вдарив ножем 25-річний місцевий мешканець.

Чоловік, що вже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин, взяв металевий складний ніж та завдав ним удар супернику в область живота. Потерпілий знаходиться на лікуванні в районній лікарні.

Чоловіка, який наніс тілесні ушкодження, поліція затримала в порядку ст. 208 КПК України, його поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області